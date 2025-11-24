Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, избил зъби и пребил на жената, с която живее във фактическо съжителство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21 ноември в жилище в софийското село Кубратово, обвиняемият е нанесъл удари с юмруци по главата и тялото. Обвиняемият е отскубнал цели участъци с коса от главата на жената, избил ѝ е зъби и й е причинил множество кръвонасядания и отоци по цялото тяло. Деянието е извършено с особена жестокост чрез продължително нанасяне на побой и в условията на домашно насилие.

Възрастен мъж загуби зрението си след жесток побой, има задържан

По случая е образувано досъдебно производство за средна телесна повреда, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан, като към момента е в изпитателен срок по предходна присъда. Състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Редактор: Цветина Петкова