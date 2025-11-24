Мистериозен ярък проблясък в небето предизвика вълнение в съседна Турция, съобщават местни медии. Явлението с неизяснен произход е регистрирано около полунощ срещу 24 ноември. Наблюдавано е в района на Истанбул и е заснето от много хора с помощта на мобилни телефони.

Все още няма официална информация какво е предизвикало проблясъка. С известна вероятност това е метеор, изгорял в атмосферата. Има възможност и обектът да е космически отпадък, част от сателит или друг апарат.