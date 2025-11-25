Проблемът с финансирането на биомаркерните изследвания за онкологично болни пациенти продължава да стои нерешен, въпреки призивите на експерти и пациентски организации. Това заявиха в ефира на „Твоят ден“ здравният икономист Аркади Шарков и председателят на УС на Сдружение за развитие на българското здравеопазване Боряна Ботева.

Ботева посочи, че от Сдружението са изпратили писма до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и до Министерството на здравеопазването, в които изразяват недоволство от това, че предложените промени не се взимат предвид, а обратна връзка от институциите все още няма.

„Изследванията са изключително важни за определяне на вида терапия на даден пациент с онкологично заболяване. Това е таргетна терапия, която доказано работи, ако са налични определени генни мутации. Тоест лекарите могат да уточнят най-добрата терапия, а не да се прилага стандартен протокол за всички“, обясни Ботева.

Тя допълни, че цената на биомаркерните изследвания е различна, а в момента пациентите ги заплащат сами. През последната година бяха отделени около 5 милиона лева за тези изследвания, но според Ботева това е крайно недостатъчно. „Здравната каса отпуска лечение на стойност милиарди, но не покрива изследванията, а само терапията. Това е абсурдно. България е единствената държава в ЕС, в която тези изследвания не се финансират от публични средства“, подчерта тя.

Според Аркади Шарков пациентските организации са постигнали напредък в тази област. Той посочи, че биомаркерната диагностика се покрива или по пациентски програми, финансирани от фармацевтични компании, или чрез доплащане от страна на пациента. Въпреки това все още има пропуски при осигуряването на изследванията за откритите пациенти с онкологични заболявания.

„Има пробив в тази посока, но системата все още не осигурява пълно и универсално покритие за всички нуждаещи се пациенти“, заяви Шарков.

Редактор: Дарина Методиева