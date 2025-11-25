Тази година Коледа идва по-рано с новия търг на една от водещите световни аукционни къщи за филмови и телевизионни сувенири Propstor. Той включва впечатляваща съкровищница от предмети – реквизит от едни от най-любимите филми на феновете на седмото изкуство. Общата стойност на артикулите е 8 милиона паунда и включва предмети от филми и сериали като „Игра на тронове”, „Хари Потър”, „Елф”, „Индиана Джоунс”, „Матрицата”, „Супермен”, „Терминатор” и други култови ленти. Аукционът ще се проведе от 5 до 7 декември 2025 г. , като ще представи над 1350 редки и изключителни лота на обща оценка от 8 милиона британски лири.

От празнични фаворити до междугалактически икони, търгът представя забележителна гама от реквизит, костюми, анимационни произведения на изкуството и колекционерски предмети от някои от най-трайните класики на киното.

Акцентите включват:

♦ Костюмът на героя елф на Бъди (Уил Феръл) от филма „Елф“ от 2003 г. Улавяйки топлината и хумора на модерната коледна класика на Джон Фавро, се очаква този празничен фаворит да достигне между 100 000 и 200 000 паунда (132 000–264 000 долара).

Will Ferrell’s Elf Sets 2025 Theatrical Rerelease Date With New Contenthttps://t.co/AOCBiX3BEV — ComingSoon.net (@comingsoonnet) November 21, 2025

♦ Към празничния дух допринася и трогателна селекция от личния архив на покойния Алън Рикман. Сред акцентите са богато анотирани лични сценарии за филмите „Умирай трудно" (1988) и „Наистина любов“ (2003). И двата филма са се превърнали в трайни празнични фаворити, показвайки забележителния диапазон на Рикман от учтивия злодейски образ на Ханс Грубер до горчиво-сладкия романс на Хари. Всеки лот се оценява между 3000 и 6000 паунда (3960–7920 долара), предлагайки на феновете интимен поглед върху творческия процес на един от най-обичаните британски изпълнители.

♦ Феновете на „Междузвездни войни“ ги очаква истинско удоволствие – героичното екранно оръжие на Боба Фет (Джереми Булок), EE-3 карабинен бластер, съответстващ по снимки и сериен номер, от „Империята отвръща на удара“ (1980), е един от водещите лотове на търга. Според всички известни архивни проучвания и фотографски доказателства се смята, че това е единственият оригинален героичен EE-3 карабинен бластер, използван от Боба Фет в „Империята отвръща на удара“. Истинска реликва от вселената на „Междузвездни войни“ и оръжието на най-страховития ловец на глави в галактиката, то има предварителна оценка от 350 000 – 700 000 паунда (462 000 – 924 000 долара).

#BobaFett's screen-used EE-3 blaster prop is up for auction at Propstore (@propstore_com): https://t.co/v67F1GLd5i



Bidding begins at $228k (£175,000) and ends on December 5th



Somehow it didn't end up at Lucasfilm Archives... or maybe just the strap did pic.twitter.com/adlzwrDuJI — Boba Fett Fan Club (@bobafettfanclub) November 4, 2025

♦ Продължавайки в духа на екшъна и приключенията, търгът включва федората на Индиана Джоунс (Харисън Форд) от филма на Стивън Спилбърг „Индиана Джоунс и Храмът на обречените“ (1984). Шапката е изработена специално за втория филм от поредицата, с усъвършенстван и стеснен дизайн на короната от компанията Herbert Johnson Hat Company. Този характерен елемент от кинематографичното приключение е оценен между 150 000 и 300 000 паунда (198 000 – 396 000 долара).

"It belongs in a museum!"



This quote and this fedora are both from the movie in which Indiana Jones, played by Harrison Ford, says this line (twice).



Which movie is it? pic.twitter.com/vt3cbe14J3 — Smithsonian (@smithsonian) May 19, 2023

Сред експонатите, които ще бъдат продадени са още:

♦ Симбиотният костюм на Спайдърмен (Тоби Магуайър) от "Спайдърмен 3" от 2007 г. Оценканта е 75,000 – 150,000 паунда (99,000 – 198,000 долара)

♦ Ховърбордът на Марти Макфлай (Майкъл Дж. Фокс) от "Завръщане в бъдещето 3" от 1990 г.

Оценка: £60,000 – £120,000 ($79,200 – $158,400)

Alan Howarth is a guest at The Largest Back to the Future Reunion Ever. It is happening at FanExpo Dallas at the end of May! "I am so excited to be a part of it! I worked on BTTF 2 & 3 designing the sound effects for Marty’s Hoverboard & Doc’s Time Train. I’m really looking… pic.twitter.com/NUEpX4blEu — Alan Howarth (@soundlord1) April 18, 2025

♦ Пелерината на Супермен (Кристофър Рийв) от "Супермен 3" от 1983 г., оценена на 60,000 – 120,000 паунда (79,200 – 158,400 долара)

♦ Каскадьорската брадва на Джак Торънс (Джак Никълсън) от филма "Сиянието", оценена на 50,000 – 100,000 паунда (66,000 – 32,000 долара)

Whether he was being influenced by the malevolent spirits of the Overlook Hotel is beside the point. The point is he had an axe. pic.twitter.com/mYfL22LFTq — Stu Smith (@thestustustudio) August 28, 2025

♦ Маската на Ghostface от "Писък" от 1996 г., оценена на 50,000 – 100,000 паунда (66,000 – 132,000 дорала)

Снимка: АП, БТА

♦ Костюмът на на Нео (Киану Рийвс) от "Матрицата: Презареждане" от 2003 г. Оценката е 50,000 – 100,000 паунда (66,000 – 132,000 долара)

♦ Костюмът на Тайлър Дърдън (Брад Пит) от "Боен клуб" от 1999 г., оценката е 40,000 – 80,000 паунда (52,800 – 105,600 долара)

♦ Мантия с автограф на Рон Уизли (Рупърт Гринт) от "Хари потър и стаята на тайните" от 2002 г., с оценка 40,000 – 80,000 (52,800 – 105,600)

♦ SFX бебе-драконът Визерион от "Игра на тронове" на стойност 20,000 – 40,000 паунда (26,400 – 52,800)

Снимка: АП, БТА

♦ Прокълнатият ацтекско медальон на Уил Търнър (Орландо Блум) от "Карибски пирати: Проклятието на "Черната перла" от 2003 г. дс оценка 25,000 – 50,000 паунда (33,000 – 66,000 долара)

♦ Яке на Терминатора (Арнолд Шварценегер) с автограф от "Терминатор: Денят на Страшния съд" от 1991 г., с оценка 15,000 – 30,000 паунда (19,800 – 39,600 долара)

♦ Костюмът на Агент Джей (Уил Смит) от "Мъже в черно" от 1997 г., оценен на 12,000 – 24,000 паунда (15,840 – 31,680 долара)

♦ Костюмът на Камбанка (Джулия Робъртс) от "Хук" от 1991 г., оценен на 6,000 – 12,000 паунда (7,920 – 15,840 долара)

Сред предлаганите лотове има още предмети от популярни филми и сериали.

"Всеки предмет е осезаема част от историята на разказването, свързваща феновете директно с филмите, които са оформили тяхното въображение", сподели Стивън Лейн, изпълнителен директор на Propstore.