Това е традиция, която продължава вече един век
В Ню Йорк се проведе традиционният Парад за Деня на благодарността. През центъра на Манхатън преминаха балони, изобразяващи Шрек и Мини Маус и платформи с Лабубу и Лего.
Парадът започва в северната част на известния квартал и завършва пред основния магазин на веригата "Мейсис". Това е традиция, която продължава вече един век, като се очаква догодина да е юбилейното, 100-годишно издание на парада.
Времето не беше с участниците. Температурата беше малко над нулата и духаше вятър. Правилата на Ню Йорк забраняват да има пълноразмерни балони, ако вятърът е с постоянна скорост над 37 километра в час.
Парадът е много популярен отвъд океана. Около 3 милиона души го гледат на живо и близо 50 милиона по телевизията.Редактор: Дарина Методиева
