В Ню Йорк се проведе традиционният Парад за Деня на благодарността. През центъра на Манхатън преминаха балони, изобразяващи Шрек и Мини Маус и платформи с Лабубу и Лего.

Парадът започва в северната част на известния квартал и завършва пред основния магазин на веригата "Мейсис". Това е традиция, която продължава вече един век, като се очаква догодина да е юбилейното, 100-годишно издание на парада.

Времето не беше с участниците. Температурата беше малко над нулата и духаше вятър. Правилата на Ню Йорк забраняват да има пълноразмерни балони, ако вятърът е с постоянна скорост над 37 километра в час.

Парадът е много популярен отвъд океана. Около 3 милиона души го гледат на живо и близо 50 милиона по телевизията.

Редактор: Дарина Методиева