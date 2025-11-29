Темата за мръсния въздух става все по-актуална. Освен замърсяванията от отоплението и автомобилите, се наблюдава и сахарски пясъци.

„Тази седмица в моя кабинет наблюдавах влошаване на моите пациенти с бронхиална астма и хронично-обструктивна белодробна болест. И то влошаване не от вирусни инфекции, а от повишените концентрации на фини прахови частици от твърдото гориво, автомобилните газове. Връщайки се една седмица назад, метеоролозите ни съобщиха, че има сахарски прах”, обясни в ефира на „Събуди се” пулмологът д-р София Ангелова.

Тя посъветва пациентите да не пропускат медикаментите си.

„Трябва да следим информацията за сахарския прах. Дори и здравите хора трябва да се пазят, да се избягва спортуване. Да обърнем внимание на децата, на бременните”, посъветва д-р Ангелова. Посъветва хората в такива периоди да носят маски, когато излизат навън.

Редактор: Ина Григорова