-
Лекари от две болници спасиха бебе с изключително рядко заболяване
-
БЛС: Недофинансирането на здравеопазването може да струва 50 млрд. лева до 2040 г.
-
Кога се очаква пикът на грипната вълна у нас
-
Аркади Шарков: Българското здравеопазване изостава, а пациентите плащат сметката
-
Кой трябва да плаща биомаркерната диагностика на пациентите
-
Кога ще е пикът на грипа и какви вируси ни атакуват в момента
Какво трябва да знаят хората
Темата за мръсния въздух става все по-актуална. Освен замърсяванията от отоплението и автомобилите, се наблюдава и сахарски пясъци.
„Тази седмица в моя кабинет наблюдавах влошаване на моите пациенти с бронхиална астма и хронично-обструктивна белодробна болест. И то влошаване не от вирусни инфекции, а от повишените концентрации на фини прахови частици от твърдото гориво, автомобилните газове. Връщайки се една седмица назад, метеоролозите ни съобщиха, че има сахарски прах”, обясни в ефира на „Събуди се” пулмологът д-р София Ангелова.
Тя посъветва пациентите да не пропускат медикаментите си.
„Трябва да следим информацията за сахарския прах. Дори и здравите хора трябва да се пазят, да се избягва спортуване. Да обърнем внимание на децата, на бременните”, посъветва д-р Ангелова. Посъветва хората в такива периоди да носят маски, когато излизат навън.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни