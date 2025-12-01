Снимка: БГНЕС
В събитието участваха политици, министри, както и ръководители на болници и военни структури
Военно-медицинската академия чества 134 години от своето създаване. Празникът беше отбелязан с церемония пред лечебното заведение. Участваха политици, министри, както и ръководители на болници и военни структури. Началникът на ВМА генерал-майор Венцислав Мутафчийски открои големите успехи на своите лекари.
„134 години българските военни лекари влизат в най-трудните битки - от бойните полета до съвременните кризи”, заяви Илияна Йотова.
„През цялото време на съществуването си, ВМА винаги е била последна инстанция при лечение на най-тежките случаи. До момента са минали 66 хиляди стационарни пациенти. Амбулаторните прегледи са 230 хиляди”, заяви ген. Мутафчийски.Редактор: Ивайла Митева
