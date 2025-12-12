Всичко в живота ѝ се върти около сцената. В момента зрителите могат да я гледат в редица постановки, сред които най-новата „Любов докрай“. Тя признава, че ежедневното превъплъщаване в различни образи е „голяма любов“ и че всеки персонаж защитава „като свое дете“. Тя е актрисата Стела Ганчева.

В рубриката „Предизвиквам те” Ганчева разказа за магията на живия театър – страха, адреналина, енергията на публиката.

„Стъпиш ли на сцената, всичко се забравя“, каза тя. Тя определи колегиалната атмосфера в Сатирата като семейство, за младите актьори, които с радост наблюдава, и за това как успява да влезе в нови роли – търсейки допирните точки, но и наслаждавайки се на персонажи „коренно различни“ от самата нея. Актрисата сподели, че преди всяко излизане на сцена се прекръства, а когато влиза в театъра, си казва: „Колко ми е хубаво, че съм тук.“

Извън сцената тя се определя като щастлив човек – със семейство, което обича, с професия, която я изпълва.

Предизвикателството към нея беше да напише писмо до Дядо Коледа – без думи, само с рисунка. Резултатът е гълъб с клонка в човката – символ на мир, спокойствие, уют и любов.

„Това желая на всички семейства“, сподели Стела.

