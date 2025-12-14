Двама души са убити, а 9 са пострадали след стрелбата в университета „Браун“ в американския щат Роуд Айлънд, предаде АФП. Един от тях е в критично състояние и с опасност за живота. Извършителят на нападението в престижното висше училище от Бръшляновата лига все още се издирва. Според властите той е мъж на около 30-40 години.

Кметът на град Провидънс Брет Смайли заяви на пресконференция, че може да потвърди смъртта на двама души и тежкото състояние на още девет пострадали. Той уточни, че към момента няма задържан заподозрян по случая. Районът около университета остава под засилени мерки за сигурност.

По данни на „Браун“ сигналът за активен стрелец в района на инженерните сгради Barus и Holley е подаден в 16:22 ч. местно време (23:22 българско), когато в сградата били насрочени няколко изпита. В първоначалното предупреждение университетът призова хората да заключат вратите, да изключат звука на телефоните си и да се укрият до второ нареждане.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че е бил информиран за нападението. Той заяви, че ФБР е на място, и отправи послание за подкрепа към пострадалите и техните семейства.

Районът около университета беше бързо отцепен, като полиция и спешни екипи се стекоха на място. Местната телевизия WPRI съобщи за дрехи и следи от кръв по тротоарите в близост до сградите.

„В момента сме съсредоточени върху подкрепата на семействата, засегнати от това. Семействата на двамата студенти, които, за съжаление, загубиха живота си, както и на тези, които са в болница.Свързахме се с близките им, скоро ще говоря с тях лично. Но знайте, че ще се обединим като общност и ще се справим с това“, заяви президентът на университета „Браун” Кристина Паксън.



„Видеото, което имаме, е на заподозрения, който напуска сградата. Лицето му не се вижда. Преглеждаме много видеозаписи както в кампуса, така и от частни камери“, обясни кметът на Провидънс Брет Смайли.

Университетът „Браун“, разположен в град Провидънс, щата Роуд Айлънд, близо до Бостън, има около 11 000 студенти. Случаят е поредният в дългата поредица от стрелби в учебни заведения в САЩ, на фона на продължаващия политически застой около опитите за ограничаване на лесния достъп до огнестрелни оръжия. Съединените щати имат най-високия процент на смъртност от огнестрелно оръжие сред всички развити страни. Нито едно правителство досега не успява да се справи с този проблеми, тъй като много американци остават дълбоко привързани с правото да притежават оръжие, което е гарантирано от Конституцията.

През 2024 г. над 16 000 души, без да се броят самоубийствата, били убити с огнестрелно оръжие, според неправителствената организация „Архив за насилието с оръжие“. Нито едно място от ежедневието не изглежда безопасно - от работното място до църквата, от супермаркета до нощния клуб, от улицата до обществения транспорт. От всички тези убийства, тези, извършени в училища или насочени срещу деца, оставят дълбок отпечатък в колективната памет. През 2022 г. град Ювалде, Тексас, беше дълбоко опечален от стрелба в начално училище, при която бяха убити 19 ученици и двама учители.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Дарина Методиева