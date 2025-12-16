Службата за сигурност на Полша задържа младеж, за когото се предполага, че планирал атака с експлозиви на коледен базар. 19-годишният направил опит да установи контакт с терористичната организация "Ислямска държава". Това съобщи в Х говорителят на координатора на специалните служби Яцек Добжински. "Целта му е била да убива и да всее страх сред поляците", заяви той.

Младежът бил задържан от Агенцията за вътрешна сигурност в края на ноември и по решение на съда ще остане в ареста през следващите три месеца. Заподозреният е полски гражданин и е студент в Люблинския католически университет. Добжински допълни, че той произхожда от силно религиозно католическо семейство. По думите му младежът проявявал интерес към исляма и самостоятелно изучавал как да изработва експлозиви.

Студентът планирал и да се присъедини към терористична организация, за да получи съдействие за извършването на подготвяната атака. При два обиска на жилища са иззети носители на данни, съдържащи доказателства, свързани със случая.

Редактор: Дарина Методиева