Стряскащи кадри обиколиха мрежата – парашутист остава да виси на 4500 метра височина, след като парашутът му се оплита в самолета, от който току-що е скочил. Случаят е от края на септември в щата Куинсланд.

Инцидентът се случва по време на рутинен скок, но секунди след напускането на машината нещо се обърква. Парашутът на Ейдриън Фъргюсън се разтваря преждевременно, силно го дърпа назад и го връща опасно близо до самолета. Краката му се удрят в хоризонталния стабилизатор, а куполът се заплита около елемент от крилото, оставяйки го да виси безпомощно във въздуха.

Ситуацията е критична не само за парашутиста, но и за самолета. За щастие, Фъргюсън запазва хладнокръвие. С помощта на специален нож тип „кука“, предназначен именно за подобни аварийни ситуации, той започва да реже въжетата на парашута. Общо 11 въжета трябва да бъдат прерязани, за да се освободи напълно.

След драматични секунди във въздуха парашутистът успява да се отдели от самолета и разтваря основния си парашут, с който се приземява благополучно. В резултат на инцидента той получава леки наранявания на крака, но животът му е вън от опасност.

Случаят е поредното доказателство, че в парашутизма един парашут не е достатъчен, а резервното оборудване и обучението за аварийни ситуации могат да се окажат решаващи. И не на последно място – късметът този път е бил на страната на всички, защото самолетът също не е бил повлечен надолу.

