В Китай отвори врати един от големите фестивали на ледените фигури. 29-то издание на фестивала в Чанчун е под надслов „Новият свят на леда и снега“.

Освен че се опитват да представят местната култура на провинция Дзилин, организаторите предлагат забавления със спортни съоръжения, развлекателни прояви, сергии с храни и напитки. Специално внимание беше отделено и на осветяването на ледените скулптури, за да изглеждат по-впечатляващи на тъмно.

Най-големият тематичен парк "Ледено-снежен свят" в Китай отваря врати

Леденият фестивал в Чанчун е един от най-големите в света, изгражда се на площ от 760 000 квадратни метра и предлага над 30 обекта за посещение

