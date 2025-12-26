БТА
Нападението се е случило във фабрика за производство на гума
Арестуваха 38-годишен мъж днес след като намушка с нож осем души и рани още седем с вещество, за което се смята, че е белина. Нападението се е случило във фабрика за производство на гума в централната част на Япония, съобщи "Асошиейтед прес", предадено от БТА.
Тежко ранените са откарани в болница, след като са били намушкани с нож от мъжа във фабриката на "Йокохама Ръбър къмпани" (Yokohama Rubber Company) в град Мишима, префектура Шидзуока, западно от Токио, обяви местната противопожарната служба "Фуджисан Нанто".
На петима от тях състоянието е критично.
Другите седем души имат наранявания от белина, хвърлена по тях по време на нападението.
Нападателят е бил арестуван за предполагаем опит за убийство.Редактор: Ралица Атанасова
