Арестуваха 38-годишен мъж днес след като намушка с нож осем души и рани още седем с вещество, за което се смята, че е белина. Нападението се е случило във фабрика за производство на гума в централната част на Япония, съобщи "Асошиейтед прес", предадено от БТА.

Тежко ранените са откарани в болница, след като са били намушкани с нож от мъжа във фабриката на "Йокохама Ръбър къмпани" (Yokohama Rubber Company) в град Мишима, префектура Шидзуока, западно от Токио, обяви местната противопожарната служба "Фуджисан Нанто".

На петима от тях състоянието е критично.

Другите седем души имат наранявания от белина, хвърлена по тях по време на нападението.

Нападателят е бил арестуван за предполагаем опит за убийство.

