Подбрахме за вас най-интересното от дигиталните ни платформи
През изминалата година онлайн видеосъдържанието на NOVA се радва на засилен интерес. Редакторът „Социални мрежи” Мари Харитова подбра най-гледаните видеа в интернет пространството. Каналите на "Новините на NOVA" в TikTok увеличиха последователите си на близо 250 хиляди, а в Instagram те достигнаха 121 000.
Кои са най-популярните видеа, излъчени в социалните мрежи на NOVA, вижте във видеото.
Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на NOVA през изминалата година? (ЧАСТ 2)
Редактор: Габриела Павлова
