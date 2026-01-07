Австралийците потърсиха прохлада от горещата вълна, обхванала континента в началото на годината - на плажа. През последните дни живакът в термометрите надвиши 40 градуса по Целзий на сянка в някои градове.

В щата Виктория беше отчетена температура от 44 градуса, а в най-големия град в щата - Мелбърн, живакът скочи до 41 градуса, съобщават от Националното метеорологично бюро на страната. Властите призоваха хората да пият повече течности, да носят широки и удобни дрехи и да потърсят сянка.

Температурите скочиха до 31 градуса в Сидни, 32 градуса в Пърт и 43 градуса в Аделаида.

Националната метеорологична служба издаде предупреждения за екстремни горещини в Нов Южен Уелс, Виктория, Южна Австралия и Тасмания. Има опасност и от пожари в Южна Австралия и Виктория.

Според експерти метеорологичните условия на континента са най-тежките от шест години. Причината - катастрофалните горски пожари, които унищожиха големи части от Югоизточна Австралия и отнеха живота на 33 души по време на така нареченото „Черно лято“.

Редактор: Станимира Шикова