Отложен е и стартът на учебните занятия през новата година
Порои предизвикаха наводнения в Косово. Заради усложнената метеорологична обстановка в някои райони отложиха началото на учебните занятия през новата година за 12 януари. Учениците трябваше да се върнат в класните стаи в сряда, 8 януари.
Grateful to all our institutions and citizens who, in the face of today’s heavy rainfall and flooding in Kosovo, are responding with responsibility, professionalism, and solidarity to protect lives and property.— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) January 6, 2026
Throughout the day, I have remained in close communication with the… pic.twitter.com/Q2vuZhuIqr
По информация на косовски медии поройните дъждове са валели през целия ден във вторник и са продължили и през нощта срещу сряда. Има много наводнени жилища и бизнеси.
Heavy rain has caused flooding in several municipalities in Kosovo, disrupting the electricity and water supplies and blocking roads.— Balkan Insight (@BalkanInsight) January 6, 2026
Read more: https://t.co/8zZvgzcPbh
В две косовски общини - Малишева (Малишево) и Юник, е обявено извънредно положение. Сред най-засегнатите са Западно и Югозападно Косово Раховец (Ораховац), Дечан, Малишева, Клина, Юник, Джакова (Дяково) и централната косовска община Дренас (Глогоц/Глоговац).Редактор: Станимира Шикова
