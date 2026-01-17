Мозъкът не е просто пасивен получател на сигнали – той има способността да прави неузнаваеми неща, без значение дали самите ние знаем как. При силна травма мнозина споделят, че не са усетили болка. Знаете ли, че всъщност това е резултат от способността на мозъка потиска усещането за болка чрез активиране на вътрешни механизми, а това се случва много по-бързо, отколкото повечето хора си мислят?

Как мозъкът „изключва“ болката?

Учени от Националния университет на Ирландия установяват, че при изпитване на силен страх или стрес мозъкът активира сложна мрежа от неврохимични процеси, които могат да намалят болката, преди тя да алармира съзнанието. Според Science Daily това включва взаимодействие между молекули, подобни на канабиноидите, и други невротрансмитери в област на мозъка, наречена амигдала – център на емоциите и реакциите при заплаха.

Освен това мозъкът произвежда ендорфини – естествени опиоидни пептиди, които работят като собствено обезболяващо средство. Те се отделят при физически стрес, интензивни упражнения, болка или други стимули и потискат предаването на болковите сигнали към нервната система. Именно затова ендорфините често се наричат „естествен морфин“ или „хормон на щастието“.

Медицински наблюдения показват, че в екстремни ситуации хора понякога не усещат болка веднага след нараняване – мозъкът създава своеобразна „бариера“ чрез нервни механизми и химични вещества, които временно блокират неприятните усещания. Такива случаи се срещат при опасни инциденти, при които пострадалият осъзнава нараняването чак след време, когато тялото „спре“ да стимулира тези механизми.

Един от най-ярките примери за контрол над болката е плацебо ефектът. Клинични проучвания, публикувани в The New England Journal of Medicine, показват, че когато човек вярва, че получава обезболяващо, мозъкът започва сам да отделя ендорфини, дори при липса на реално лекарство. Това води до реално намаляване на болката, измеримо с мозъчни скенери.

Редактор: Ралица Атанасова