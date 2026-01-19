Снимка: БГНЕС
-
Любители на кънките се пързаляха по замръзналото езеро Балатон (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: Куба – машината на времето, в която миналото е настояще (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: Пътуване до Куба и как изглежда животът днес в Хавана
-
Симеон Гюров - 10-годишното момче, което прочете 257 книги за една година
-
Сред багри и традиции: Как кожата се обработва по вековни методи в Мароко
-
Започва фестивалът "Сурва" в Перник
Хиляди се наредиха на опашка, за да вземат едно от общо 200 000 безплатни цветя
Хиляди се събраха в Амстердам, за да вземат едно от 200 000 безплатни лалета. В Нидерландия отбелязаха Деня на лалето. Това е традиционен празник, който официално дава началото на сезона на типичните за страната лалета.
Килим от лалета: Ферма във Великобритания засади над 1,5 млн. цветя
Площадът пред музея на Ван Гог беше превърнат в огромна градина. Входът беше свободен, като всеки имаше право да вземе до 10 цветя. След неочаквания студ и сняг след Нова година, точно за празника времето се оправи и беше слънчево.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни