Хиляди се събраха в Амстердам, за да вземат едно от 200 000 безплатни лалета. В Нидерландия отбелязаха Деня на лалето. Това е традиционен празник, който официално дава началото на сезона на типичните за страната лалета.

Площадът пред музея на Ван Гог беше превърнат в огромна градина. Входът беше свободен, като всеки имаше право да вземе до 10 цветя. След неочаквания студ и сняг след Нова година, точно за празника времето се оправи и беше слънчево.

Редактор: Ина Григорова