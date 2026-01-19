Единият от заподозрените за обира на инкасо автомобил в Ихтиман е служител на охранителната фирма, която отговаряла за превоза на парите. Това стана ясно от съвместен брифинг на прокуратурата и полицията в понеделник.

„Заподозрените са отнели сумата от около 235 000 евро или 460 хиляди лева от инкасо автомобил в Ихтиман в петък. Става дума за левова и еврова валута. Двамата задържани са били въоръжени с пистолет и автомат”, каза окръжният прокурор на София Христина Лулчева.

Извършителите били с маски и насочили огнестрелното оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила, на които било заповядано да легнат на земята. Охранителите били завързани със "свински опашки".

След това заподозрените се насочили към бронираната кола, която отворили чрез натискане на поредица от бутони, за да откраднат парите, посочи окръжният прокурор.

"В качеството им на обвиняеми са привлечени две лица, които са на по 23 години. Те са с постоянен адрес в Русе, но живеят в София. За извършеното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна", заяви Лулчева. И допълни, че ако съдът ги признае за виновни, може да постанови отнемане на цялото имущество на виновните.

Лулчева подчерта, че единият от заподозрените за обира е и служител на фирмата, от която е отнета сумата. "Вторият задържан работи в друга охранителна фирма. Не са осъждани. Няма данни и за техни криминални регистрации", подчерта тя.

Единият от охранителите на инкасото успял да се освободи и да подаде сигнал за грабежа. Полицията веднага тръгнала след двамата заподозрени, които избягали пеша, и след продължително преследване били заловени – в рамките на същия ден.

Директорът на ОДМВР София старши комисар Тихомир Ценов поясни, че заподозрените, освен парите, са отнели и служебните оръжия на охранителите на инкасото. "Пистолетите по-късно са били изхвърлени по маршрута на оттеглянето - намерени са в тревиста местност. За да не будят подозрения, двамата мъже били облечени като строителни работници, тъй като гарата в Ихтиман все още е в ремонт", обясни той.

Заподозрените са задържани за срок до 72 часа и предстои внасянето на искане за постоянния им арест.