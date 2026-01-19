Българският дипломат Николай Младенов е изправен пред една от най-трудните задачи в съвременната международна политика – да превърне договореното с посредничеството на САЩ примирие в Ивицата Газа в работеща програма за възстановяване, разоръжаване на „Хамас“ и управление на територия с близо 2 милиона души население. Това коментира в ефира на NOVA NEWS бившият посланик на България в САЩ и експерт по международна политика Елена Поптодорова.

По думите ѝ определението на CNN за Младенов като „човек с почти невъзможна мисия“ е напълно основателно, но не и безнадеждно. „Точно заради блестящата му репутация и доказаните му качества в различни международни роли, той е избран за тази изключително трудна задача“, подчерта Поптодорова.

Николай Младенов заема поста върховен представител за Газа и ще бъде ключовата фигура, която трябва да осъществява връзката между Съвета за мир, в който участват световни политически фигури и който на практика се оглавява от Доналд Тръмп – и технократския комитет, работещ на терен. „Големите имена няма да вършат ежедневната работа в Газа. Това ще прави Младенов“, отбеляза Поптодорова.

Тя акцентира и върху факта, че именно Младенов е подбрал състава на така наречения Национален комитет за управление на Газа, включително неговия ръководител д-р Али Шаат – фигура с добра репутация сред местното население. Основната цел на този механизъм е реалното изпълнение на амбициозен план от 20 точки, който включва възстановяване на разрушената инфраструктура, разоръжаване на „Хамас“ и осигуряване на нормално ежедневно управление на анклава.

Според Елена Поптодорова ключово предимство на Николай Младенов са дългогодишните му балансирани контакти с Израел, палестинската страна, САЩ и държави от арабския свят. „Той винаги е поддържал равностойни и коректни отношения с всички страни в конфликта“, подчерта тя.

На въпрос дали изборът му от американската администрация и публичната подкрепа от израелския премиер Бенямин Нетаняху не подкопават доверието на палестинската страна, Поптодорова посочи, че Младенов работи изключително дискретно и избягва публичния шум. „Това е едно от най-силните му качества – той не търси евтина публичност, а резултати“, заяви тя.

Според нея най-сложните и чувствителни задачи остават разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на Израел от завладените територии. Въпреки това, фактът, че Младенов е припознат като относително неутрална фигура от всички страни, дава известна надежда за напредък. „Той е човек на здравия разум и ще се води от реалностите на терен“, обобщи Поптодорова.

Редактор: Цветина Петкова