Окръжният съд в Плевен провежда шесто съдебно заседание по делото за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна.

Подсъдим е Георги Александров. Според обвинението на 31 март 2025 г. той е управлявал влекач с полуремарке по пътя Бяла – Ботевград със скорост около 83 км/ч при разрешени 70 км/ч. Тежкото превозно средство удари колата, в която пътуваше детето, заедно със своите баба и дядо. Инцидентът е станал при усложнени пътни условия – дъжд, мокра, неравна настилка и на завой.

Ново заседание по делото „Сияна”: Изслушват вещи лица и свидетели

По време на заседанието обаче настъпи обрат. Вещото лице по делото Станимир Карапетков се оттегля от процеса. В аргументите си той посочва факта, че ще съди бащата на Сияна за клевета. Адвокатите на бащата на загиналото момиче Николай Попов са на мнение, че по този начин делото ще се забави с месеци. Защитата на обвинения шофьор заяви, че аргументите на проф. Карапетков са състоятелни.

Делото „Сияна”: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели

Попов коментира решението на Карапетков по следния начин: „Един планиран отвод. Аз предупредих преди няколко месеца, че това ще бъде направено. Само че някой е дал още по-подъл план – Карапетков да заведе дело срещу мен, при това съвсем умишлено. Той можеше да изчака, да защити експертизата си и тогава да заведе дело – има срок от 5 години да го направи. Той обаче не може да защити тази експертиза. Нека завежда дела. Хората и истината са на моя страна. Аз продължавам да говоря и не ме е страх от такива дела бухалки.”

Съдът обмисля дали да приеме самоотвода. Ако делото тръгне от начало – минимум три месеца ще са нужни за изготвяне на нова експертиза, като по този начин казусът ще се забави.