Лекарят коментира още инжекциите за отслабване
За отслабването като мисия невъзможна, стреса като основен рисков фактор за различни заболявания и дълголетието като постижима цел, говори ендокринологът д-р Райна Стоянова в "Събуди се".
Новите американски препоръки за хранене, одобрени от Робърт Кенеди-младши, са в унисон с настоящите изисквания в храненето, те засягат доста по-висок прием на протеини, каза тя. Ако досега се препоръчваха 0,8 – 1 грам към килограм тегло, то сега в САЩ вече са въведени 1,2-1,6 грама на килограм телго, обясни лекарят.
Ползите и рисковете от протеиновите диети (ВИДЕО)
Препоръката за прием на пълномаслени продукти е много правилна, защото те са много богати на калций, като така се прави профилактика на някои заболявания, допълни тя. И подчерта, че Витамин D също е много важен.
Д-р Стоянова коментира още инжекциите за отслабване. Тя посочи, че тези медикаменти имат своето място в медицината относно затлъстяването и наднорменото тегло и са в препоръките за лечение на въпросните заболявания. Но допълни, че има критерии, които трябва да бъдат покрити, за да бъдат изписани тези инжекции.
Лекарят каза, че профилактичният преглед при ендокринолог е важен за здравето.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
