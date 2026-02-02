Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Районът, в който се намира постройката, е труднодостъпен
Разследват сигнал за смъртта на трима мъже в хижа край прохода „Петрохан”, потвърдиха за NOVA от МВР. Районът, в който се намира тя, е труднодостъпен.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
По непотвърдена информация в близост имало и изгоряла постройка, а хора, които живеят в района, късно снощи чули три изстрела.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Всички автомобили са спирани от полиция на около 1.5-2 км от местопрестъплението. Полицейски коли, пожарни, линейки и представители на прокуратурата са на място.
Няколко коли с полицаи се отправиха към хижата, като те бяха предвождани от униформени с автоматични оръжия.
Преди няколко години хижата сменила собствениците си. Оттогава хора, наричащи себе си рейнджъри, охранявали обекта и периметъра около нея в гората.
