Парис Хилтън отново доказа, че за нея няма „обикновени“ пространства – дори кухнята. Светската знаменитост и бизнесдама пусна цялостна розова колекция от съдове за готвене, която вече се продава в големи търговски вериги.

Линията включва тенджери, тигани, съдове за печене, прибори за сервиране, термочаши и разнообразни кухненски аксесоари, като част от артикулите са оформени във форма на сърце. Всичко това е издържано в запазения стил на Хилтън – пастелно розови нюанси, златисти акценти и подчертана естетика, която напомня на барби вселена.

Цените са сравнително достъпни за бранд с нейното име – от около 11 долара за отделни артикули до близо 97 долара за пълен комплект с над 20 чаши. Колекцията залага не само на визия, но и на функционалност, макар мнозина фенове да се шегуват, че по-скоро е създадена за снимки, отколкото за тежки кулинарни експерименти.

Самата Парис активно рекламира продуктите в социалните мрежи – разбира се, в компанията на розов декор и малко кученце, без което нито една нейна поява не минава.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова