С разрешение на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства за смъртта на шест лица в районите на хижа "Петрохан" и под връх Околчица на председателя на Народно събрание са изпратени материали от разследването. То се провежда под надзора на Окръжна прокуратура-София и на Окръжна прокуратура-Враца.

Материалите съдържат множество разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства.

Продължава разследването по случая "Петрохан"

Материалите са предоставени с оглед високия обществен интерес, при спазване на принципите за откритост и прозрачност на действията на органите на съдебната власт и за взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт, както и във връзка с предложение на двама народни представители в НС.

Наблюдаващият прокурор по делото „Петрохан“ изрично е посочил, че при запознаване с предоставената информация народните представители и другите длъжностни лица не следва да допускат разгласяване на факти от интимния живот на разпитаните по делото свидетели, както и факти, уронващи техния авторитет и достойнство.

Прокуратурата ще продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването по досъдебните производства при спазване принципите на законност и обективност.