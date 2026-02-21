Първият робот-бариста на континента вече работи у нас не като демонстрация, а в реална среда, пред истински клиенти.

Алгоритъмът управлява процеса от първото движение до последната капка. Механичната ръка се движи плавно и с прецизност точно като опитен бариста. Той разбърква, затопля, дозира и накрая отпечатва изображение върху млечната пяна.

„Днес сме пред първия робот в Европа, който прави кафето абсолютно самостоятелно“, обясни Асен Янев, вносител на машината. Идеята се ражда, след като той вижда видео на технологията в TikTok. „Много ми хареса как работи ръката - наистина като истински бариста. Решихме, че трябва да го доведем в България.“

Роботът не просто приготвя еспресо и капучино. Той разполага с ледогенератор, хладилна система за млякото и напълно затворен процес, който гарантира високо ниво на хигиена. Част от напитките се приготвят изцяло от роботизираната ръка, а други - чрез интегрираната кафе машина. Менюто включва класически еспресо варианти, американо и млечни напитки.

Най-атрактивната част идва на финала - върху пяната може да бъде отпечатана снимка по избор на клиента. „Може да сложите ваша снимка и тя да се визуализира върху пяната. Печатът е от какао, така че всичко е вкусно и безопасно“, уточнява Янев.

Клиентите са повече от ентусиазирани. „Подскачат, искат да се здрависат с робота, дори да го прегърнат“, разказва той с усмивка. Машината разполага с пет оси и може да се върти на 360 градуса, изпълнявайки всяко движение с математическа точност.

Според Асен Янев това е само началото: „България ще вижда още роботи. Това е бъдещето не само в бизнеса с кафе, а и в много други сфери – от производство до услуги.“

