Привърженици на "Демократи за силна България“ подредиха детски обувки на тротоара пред посолството на Руската федерация в София, като символ на отнетите детски животи по време на войната срещу Украйна, която продължава вече четири години.

Снимки: Официална страница на ДСБ във Facebook

До тях бяха поставени етикети с възрастта на загиналите деца от Полтава, Киев, Краматорск, Запорожие, Харков, Кривой Рог, Одеса и други украински градове – жертви на ракетни и дронови атаки или артилерийски обстрел.

Плакати с надпис „669 невинни деца. Те никога няма да пораснат“ напомняха за мащаба на трагедията.

На улицата срещу посолството бе поставен билборд с надпис „Русия е терористична държава!“, на който са изписани данни за броя на загиналите и ранените цивилни, както и за убитите и отвлечените деца за четирите години от началото на войната.

