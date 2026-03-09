Жена е произвела многобройни изстрели срещу дома на поп звездата Риана в Бевърли Хилс вчера, предаде "Ройтерс". Един от куршумите е преминал през стена на къщата.

Властите са получили сигнал за стрелбата в 13:21 ч. На място са задържали 30-годишна жена, заподозряна за стрелбата, съобщи говорител на полицията на Лос Анджелис, цитиран местни медии.

На разходка в Бевърли Хилс: Риана сияе с бижута за 150 000 долара (СНИМКИ)

Риана е била в дома си по време на инцидента, но няма информация за пострадали, според източник, цитиран от „Лос Анджелис таймс“. Около 10 изстрела са били произведени от автомобил, намиращ се на улицата срещу вратата на имота.

Следователите все още се опитват да установят мотивите за нападението. Певицата и бизнесдама Риана не е коментирала случилото се, отбелязва Франс прес.

Редактор: Ина Григорова