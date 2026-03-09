Снимка: Getty Images/Видео: Ройтерс
-
Летище в САЩ беше временно евакуирано след сигнал за заплаха (ВИДЕО)
-
Пастори се молиха за здравето на Тръмп в Овалния кабинет (ВИДЕО)
-
Куба възстанови електрозахранването след мащабната авария
-
САЩ не поемат отговорност за удареното иранско училище
-
Сенатът на САЩ не прие предложение за спиране на военната кампания в Иран
-
Веселин Вълчев: Тръмп изоставя политиката „Америка на първо място” заради глобално доминиране
Един от куршумите е преминал през стена на къщата
Жена е произвела многобройни изстрели срещу дома на поп звездата Риана в Бевърли Хилс вчера, предаде "Ройтерс". Един от куршумите е преминал през стена на къщата.
Властите са получили сигнал за стрелбата в 13:21 ч. На място са задържали 30-годишна жена, заподозряна за стрелбата, съобщи говорител на полицията на Лос Анджелис, цитиран местни медии.
На разходка в Бевърли Хилс: Риана сияе с бижута за 150 000 долара (СНИМКИ)
Риана е била в дома си по време на инцидента, но няма информация за пострадали, според източник, цитиран от „Лос Анджелис таймс“. Около 10 изстрела са били произведени от автомобил, намиращ се на улицата срещу вратата на имота.
Следователите все още се опитват да установят мотивите за нападението. Певицата и бизнесдама Риана не е коментирала случилото се, отбелязва Франс прес.
Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни