-
В зопарк в Мексико се родиха два застрашени африкански леопарда (ВИДЕО)
-
Лора Инджова и „Твоят ден“ с награда „Икономика на светло“ от АИКБ
-
Над 100 балона полетяха в небето над Варна по случай годишнината от създаването на Драматичния театър (СНИМКИ)
-
Рядък феномен: Килим от цветя покри най-горещото място в света (ВИДЕО)
-
Джеси Бъкли разкри: Мой бивш избра котката си пред мен
-
Сеул се готви за безплатен концерт на BTS, очакват се четвърт милион фенове (ВИДЕО)
Провеждат се и научни тестове за нов естествен препарат
В Пекин започна мащабна кампания за ограничаване на пролетния полен в един от най-посещаваните паркове – „Храмът на небето”. Екипите по озеленяване и поддръжка използват мощни водни струи, за да измиват кипарисите по главните алеи в часовете с по-малко посетители. Така се премахват цветният прашец и цъфтежът по дърветата.
Май - най-тежкият месец за страдащите от поленова алергия
След затваряне на парка служителите засилват почистването и овлажняването на терена, а системите за микроразпръскване по тревните площи повишават влажността на въздуха. Паралелно се провеждат и научни тестове съвместно с учени от Китайския земеделски университет и Пекинския университет по земеделие за нов естествен препарат, който може да задържа полените и да намалява разпространението им във въздуха.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни