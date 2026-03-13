В Пекин започна мащабна кампания за ограничаване на пролетния полен в един от най-посещаваните паркове – „Храмът на небето”. Екипите по озеленяване и поддръжка използват мощни водни струи, за да измиват кипарисите по главните алеи в часовете с по-малко посетители. Така се премахват цветният прашец и цъфтежът по дърветата.

Май - най-тежкият месец за страдащите от поленова алергия

След затваряне на парка служителите засилват почистването и овлажняването на терена, а системите за микроразпръскване по тревните площи повишават влажността на въздуха. Паралелно се провеждат и научни тестове съвместно с учени от Китайския земеделски университет и Пекинския университет по земеделие за нов естествен препарат, който може да задържа полените и да намалява разпространението им във въздуха.

Редактор: Дарина Методиева