Американски военен самолет се разби в Ирак. Kомандването на САЩ посочва, че на борда на машината имало петима души, чиято съдба все още е неясна.

Самолетът е голяма товарна машина Stratotanker. В инцидента участвали два летателни апарата от този тип - единият успял да кацне, а другият се разбил.

В съобщението на Централното командване се казва, че не става дума за вражески или приятелски огън. Тече издирвателна операция.

Междувременно френски войник беше убит, а петима други - ранени, при обстрел на база в Ирак. Предполага се, че тя е била поразена от ирански дрон. Французите били на антитерористично обучение в Иракски Kюрдистан.

