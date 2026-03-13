Снимка: iStock
На борда имало петима души
Американски военен самолет се разби в Ирак. Kомандването на САЩ посочва, че на борда на машината имало петима души, чиято съдба все още е неясна.
Самолетът е голяма товарна машина Stratotanker. В инцидента участвали два летателни апарата от този тип - единият успял да кацне, а другият се разбил.
Американски изтребители бяха свалени погрешка близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)
В съобщението на Централното командване се казва, че не става дума за вражески или приятелски огън. Тече издирвателна операция.
Междувременно френски войник беше убит, а петима други - ранени, при обстрел на база в Ирак. Предполага се, че тя е била поразена от ирански дрон. Французите били на антитерористично обучение в Иракски Kюрдистан.Редактор: Станимира Шикова
