Снимка: БТА/АП
Двамата гледаха как ракетните войски на страната изпитват някои от най-мощните си оръжия
Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун отново беше придружен от 13-годишната си дъщеря на официално събитие. Двамата гледаха как ракетните войски на страната изпитват някои от най-мощните си оръжия.
По телевизията беше показан репортаж, в който се казва, че са били тествани "12 ултрапрецизни ракетни установки". Демонстрацията на сила съвпада с ученията, които провеждат Съединените щати и Южна Корея. Пхенян редовно протестира срещу тях и твърди, че са тренировка за инвазия на тяхна територия.
Дъщерята на лидера Ким Джу Е придружи баща си на редица важни събития като ракетни изпитания и военни паради. Първите ѝ появявания като официално лице бяха още в края на 2022 година, когато беше съвсем малка. Това кара наблюдатели да смятат, че Ким Чен Ун я обучава за своя наследница на поста.
От създаването на държавата през 1945 година, начело са били само трима души - сегашният лидер, баща му и дядо му.
