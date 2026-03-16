В най-чаканата вечер в киното, изпълнена с емоции, изненади и звездно присъствие, започна връчването на наградите на 98-ата церемония на наградите „Оскар“. Най-престижните отличия в света на седмото изкуство събраха в Холивуд водещи актьори, режисьори и творци от филмовата индустрия, за да отличат най-добрите постижения на големия екран през изминалата година. Очаква се вечерта да донесе както очаквани победи, така и изненадващи триумфи.

Филмът на Андерсън „Битка след битка“ е фаворит, но „Грешници“ на Куглър е начело с рекордните 16 номинации. И двамата режисьори имат шанс да си тръгнат с първи „Оскар“. Майкъл Б. Джордан или Тимъти Шаламе биха могли да спечелят първата си престижна статуетка в надпреварата за най-добър актьор, която е твърде оспорвана, за да се предскаже изходът.

Кои са номинираните?

Най-добър късометражен анимационен филм – „Пеперуда“ (Butterfly), Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan и „Трите сестри“ (The Three Sisters).

Най-добър късометражен документален филм – All The Empty Rooms, Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud, Children No More: “Were And Are Gone”, The Devil Is Busy и Perfectly A Strangeness.

Най-добър късометражен игрален филм – Butcher’s Stain, „Приятел на Дороти“ (A Friend Of Dorothy), Jane Austen’s Period Drama, The Singers и Two People Exchanging Saliva.

Най-добър анимационен филм – „Арко“, „Елио от Земята“, „Кей-поп: Ловци на демони“, Little Amelie or the Character of Rain и „Зоотрополис 2“.

Най-добър документален филм – „Решението от Алабама“ (The Alabama Solution), Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin и „Перфектният съсед“ (The Perfect Neighbour).

Най-добър международен филм – „Тайният агент“ (Бразилия), „Обикновен инцидент“ (Франция), „Сантиментална стойност“ (Норвегия), „Сират“ (Испания) и „Гласът на Хинд Раджаб“ (Тунис).

Най-добър грим и прически – „Франкенщайн“, Kokuho, „Грешници“, „Машина за разбиване“ и The Ugly Stepsister.

Най-добър дизайн на продукция – „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“ и „Грешници“.

Най-добри костюми – „Аватар: Огън и пепел“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Върховният Марти“ и „Грешници“.

Най-добра оригинална музика – „Бугония“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Битка след битка“ и „Грешници“.

Най-добра песен от филм – Dear Me от Diane Warren: Relentless, Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“, I Lied To You от „Грешници“, Sweet Dreams Of Joy от Viva Verdi и Train Dreams от филма Train Dreams.

Най-добър звук – „F1: Филмът“, „Франкенщайн“, „Битка след битка“, „Грешници“ и „Сират“.

Най-добри визуални ефекти – „Аватар: Огън и пепел“, „F1: Филмът“, „Джурасик свят: Прераждане“, The Lost Bus и „Грешници“.

Най-добра операторска работа – „Франкенщайн“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Грешници“ и Train Dreams.

Най-добър монтаж – „F1: Филмът“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Сантиментална стойност“ и „Грешници“.

Най-добър оригинален сценарий – „Синя луна“, „Обикновен инцидент“, „Върховният Марти“, „Сантиментална стойност“ и „Грешници“.

Най-добър адаптиран сценарий – „Бугония“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Битка след битка“ и Train Dreams.

Най-добра актриса в поддържаща роля – Ел Фанинг за „Сантиментална стойност“, Инга Ибсдотер Лилеас за „Сантиментална стойност“, Ейми Мадиган за „Оръжия“, Вунми Мосаку за „Грешници“ и Теяна Тейлър за „Битка след битка“.

Най-добър актьор в поддържаща роля – Бенисио дел Торо за „Битка след битка“, Джейкъб Елорди за „Франкенщайн“, Делрой Линдо за „Грешници“, Шон Пен за „Битка след битка“ и Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност“.

Най-добър режисьор – Клои Чжао за „Хамнет“, Пол Томас Андерсън за „Битка след битка“, Райън Куглър за „Грешници“, Йоаким Триер за „Сантиментална стойност“ и Джош Сафди за „Върховният Марти“.

Най-добра актриса – Джеси Бъкли за „Хамнет“, Роуз Бърн за If I Had Legs I’d Kick You, Кейт Хъдсън за Song Sung Blue, Ренате Рейнсве за „Сантиментална стойност“ и Ема Стоун за „Бугония“.

Най-добър актьор – Тимъти Шаламе за „Върховният Марти“, Леонардо ди Каприо за „Битка след битка“, Итън Хоук за „Синя луна“, Майкъл Б. Джордан за „Грешници“ и Вагнер Моура за „Тайният агент“.

Най-добър филм – „Грешници“, „Битка след битка“, „Бугония“, „F1: Филмът“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Върховният Марти“, „Тайният агент“, „Сантиментална стойност“ и Train Dreams.

