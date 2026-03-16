В най-чаканата вечер в киното, изпълнена с емоции, изненади и звездно присъствие, започна връчването на наградите на 98-ата церемония на наградите „Оскар“. Най-престижните отличия в света на седмото изкуство събраха в Холивуд водещи актьори, режисьори и творци от филмовата индустрия, за да отличат най-добрите постижения на големия екран през изминалата година. Вечерта донесе както очаквани победи, така и изненадващи триумфи.
„Грешници“ бе начело с рекордните 16 номинации.
Кои са победителите?
Най-добра актриса в поддържаща роля
Ел Фанинг за „Сантиментална стойност“
Инга Ибсдотер Лилеас за „Сантиментална стойност“
Ейми Мадиган за „Оръжия“ - ПОБЕДИТЕЛ
Вунми Мосаку за „Грешници“
Теяна Тейлър за „Битка след битка“
Congratulations to Amy Madigan for winning the Oscar for Best Supporting Actress for WEAPONS! #Oscars pic.twitter.com/WEOE5AoHCf— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Най-добър анимационен филм – „Арко“
„Елио от Земята“
„Кей-поп: Ловци на демони“ - ПОБЕДИТЕЛ
Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Little Amelie or the Character of Rain
„Зоотрополис 2“
Най-добър късометражен анимационен филм
„Пеперуда“ (Butterfly)
Forevergreen
„Момичето, което плачеше с перли“ - ПОБЕДИТЕЛ
The Oscar for Best Animated Short Film goes to... THE GIRL WHO CRIED PEARLS! #Oscars pic.twitter.com/X9BmtmahLv— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
„План за пенсиониране“
„Трите сестри“
Най-добър дизайн на костюми
„Аватар: Огън и пепел“
„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Грешници“
Stitched for Oscar gold. Congratulations to Kate Hawley on winning Best Costume Design for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/SUgAX4AKap— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Най-добър грим и прически
„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ
Kokuho
„Грешници“
„Машина за разбиване“
„Грозната доведена сестра“
A monster of a transformation. Congratulations to Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey for winning the Oscar for Best Makeup and Hairstyling for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/rOwZT7thPm— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Най-добър кастинг
„Тайният агент“
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Грешници“
History is made! ONE BATTLE AFTER ANOTHER wins the first-ever Oscar for Best Casting. Congratulations, Cassandra Kulukundis! #Oscars pic.twitter.com/85POu1cN4z— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър късометражен игрален филм
„Петното на касапина“
„Приятел на Дороти“
„Историческа драма по Джейн Остин“
„Двама души, които си обменят слюнка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Певците“ - ПОБЕДИТЕЛ
It's a tie! THE SINGERS and TWO PEOPLE EXCHANGING SALIVA both win the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars pic.twitter.com/sspwxUKtbj— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър актьор в поддържаща роля
Бенисио дел Торо за „Битка след битка“
Джейкъб Елорди за „Франкенщайн“
Делрой Линдо за „Грешници“
Шон Пен за „Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност“
Operation complete. Congratulations to Sean Penn on winning Best Supporting Actor for ONE BATTLE AFTER ANOTHER! #Oscars pic.twitter.com/1zcfEHZZbU— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър адаптиран сценарий – „Бугония“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Сънища с влакове“
What time is it? Time to celebrate. Paul Thomas Anderson wins Best Adapted Screenplay for ONE BATTLE AFTER ANOTHER! #Oscars pic.twitter.com/oc9Raln2IT— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър оригинален сценарий
„Синя луна“
„Обикновен инцидент“
„Върховният Марти“
„Сантиментална стойност“
„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ
Най-добър късометражен документален филм – All The Empty Rooms, Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud, Children No More: “Were And Are Gone”, The Devil Is Busy и Perfectly A Strangeness.
Най-добър документален филм – „Решението от Алабама“ (The Alabama Solution), Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin и „Перфектният съсед“ (The Perfect Neighbour).
Най-добър международен филм – „Тайният агент“ (Бразилия), „Обикновен инцидент“ (Франция), „Сантиментална стойност“ (Норвегия), „Сират“ (Испания) и „Гласът на Хинд Раджаб“ (Тунис).
Най-добър дизайн на продукция – „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“ и „Грешници“.
Най-добра оригинална музика – „Бугония“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Битка след битка“ и „Грешници“.
Най-добра песен от филм – Dear Me от Diane Warren: Relentless, Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“, I Lied To You от „Грешници“, Sweet Dreams Of Joy от Viva Verdi и Train Dreams от филма Train Dreams.
Най-добър звук – „F1: Филмът“, „Франкенщайн“, „Битка след битка“, „Грешници“ и „Сират“.
Най-добри визуални ефекти – „Аватар: Огън и пепел“, „F1: Филмът“, „Джурасик свят: Прераждане“, The Lost Bus и „Грешници“.
Най-добра операторска работа – „Франкенщайн“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Грешници“ и Train Dreams.
Най-добър монтаж – „F1: Филмът“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Сантиментална стойност“ и „Грешници“.
Най-добър режисьор – Клои Чжао за „Хамнет“, Пол Томас Андерсън за „Битка след битка“, Райън Куглър за „Грешници“, Йоаким Триер за „Сантиментална стойност“ и Джош Сафди за „Върховният Марти“.
Най-добра актриса – Джеси Бъкли за „Хамнет“, Роуз Бърн за If I Had Legs I’d Kick You, Кейт Хъдсън за Song Sung Blue, Ренате Рейнсве за „Сантиментална стойност“ и Ема Стоун за „Бугония“.
Най-добър актьор – Тимъти Шаламе за „Върховният Марти“, Леонардо ди Каприо за „Битка след битка“, Итън Хоук за „Синя луна“, Майкъл Б. Джордан за „Грешници“ и Вагнер Моура за „Тайният агент“.
Най-добър филм – „Грешници", „Битка след битка", „Бугония", „F1: Филмът", „Франкенщайн", „Хамнет", „Върховният Марти", „Тайният агент", „Сантиментална стойност" и Train Dreams.
