В най-чаканата вечер в киното, изпълнена с емоции, изненади и звездно присъствие, започна връчването на наградите на 98-ата церемония на наградите „Оскар“. Най-престижните отличия в света на седмото изкуство събраха в Холивуд водещи актьори, режисьори и творци от филмовата индустрия, за да отличат най-добрите постижения на големия екран през изминалата година. Вечерта донесе както очаквани победи, така и изненадващи триумфи.

Блясък, елегантност и стил: „Оскарите“ през 2026 година В СНИМКИ

„Грешници“ бе начело с рекордните 16 номинации. 

Кои са победителите?

Най-добра актриса в поддържаща роля 

Ел Фанинг за „Сантиментална стойност“ 

Инга Ибсдотер Лилеас за „Сантиментална стойност“

Ейми Мадиган за „Оръжия“ - ПОБЕДИТЕЛ

Вунми Мосаку за „Грешници“

Теяна Тейлър за „Битка след битка“

Най-добър анимационен филм – „Арко“

„Елио от Земята“

„Кей-поп: Ловци на демони“ - ПОБЕДИТЕЛ

Little Amelie or the Character of Rain

„Зоотрополис 2“

Най-добър късометражен анимационен филм 

„Пеперуда“ (Butterfly)

Forevergreen

„Момичето, което плачеше с перли“ - ПОБЕДИТЕЛ

„План за пенсиониране“

„Трите сестри“ 

Най-добър дизайн на костюми 

„Аватар: Огън и пепел“

„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Хамнет“

„Върховният Марти“

„Грешници“

Най-добър грим и прически 

„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ

Kokuho

„Грешници“

„Машина за разбиване“

„Грозната доведена сестра“

Най-добър кастинг

„Тайният агент“

„Хамнет“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Грешници“

Най-добър късометражен игрален филм 

„Петното на касапина“

„Приятел на Дороти“

„Историческа драма по Джейн Остин“

„Двама души, които си обменят слюнка“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Певците“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър актьор в поддържаща роля 

Бенисио дел Торо за „Битка след битка“

Джейкъб Елорди за „Франкенщайн“

Делрой Линдо за „Грешници“

Шон Пен за „Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ

Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност“

Най-добър адаптиран сценарий – „Бугония“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Сънища с влакове“

Най-добър оригинален сценарий 

„Синя луна“

„Обикновен инцидент“

„Върховният Марти“ 

„Сантиментална стойност“

„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър късометражен документален филм – All The Empty Rooms, Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud, Children No More: “Were And Are Gone”, The Devil Is Busy и Perfectly A Strangeness.

Най-добър документален филм – „Решението от Алабама“ (The Alabama Solution), Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin и „Перфектният съсед“ (The Perfect Neighbour).

Най-добър международен филм – „Тайният агент“ (Бразилия), „Обикновен инцидент“ (Франция), „Сантиментална стойност“ (Норвегия), „Сират“ (Испания) и „Гласът на Хинд Раджаб“ (Тунис).

Най-добър дизайн на продукция – „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“ и „Грешници“.

Най-добра оригинална музика – „Бугония“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Битка след битка“ и „Грешници“.

Най-добра песен от филм – Dear Me от Diane Warren: Relentless, Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“, I Lied To You от „Грешници“, Sweet Dreams Of Joy от Viva Verdi и Train Dreams от филма Train Dreams.

Най-добър звук – „F1: Филмът“, „Франкенщайн“, „Битка след битка“, „Грешници“ и „Сират“.

Най-добри визуални ефекти – „Аватар: Огън и пепел“, „F1: Филмът“, „Джурасик свят: Прераждане“, The Lost Bus и „Грешници“.

Най-добра операторска работа – „Франкенщайн“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Грешници“ и Train Dreams.

Най-добър монтаж – „F1: Филмът“, „Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Сантиментална стойност“ и „Грешници“.

Най-добър режисьор – Клои Чжао за „Хамнет“, Пол Томас Андерсън за „Битка след битка“, Райън Куглър за „Грешници“, Йоаким Триер за „Сантиментална стойност“ и Джош Сафди за „Върховният Марти“.

Най-добра актриса – Джеси Бъкли за „Хамнет“, Роуз Бърн за If I Had Legs I’d Kick You, Кейт Хъдсън за Song Sung Blue, Ренате Рейнсве за „Сантиментална стойност“ и Ема Стоун за „Бугония“.

Най-добър актьор – Тимъти Шаламе за „Върховният Марти“, Леонардо ди Каприо за „Битка след битка“, Итън Хоук за „Синя луна“, Майкъл Б. Джордан за „Грешници“ и Вагнер Моура за „Тайният агент“.

Най-добър филм – „Грешници“, „Битка след битка“, „Бугония“, „F1: Филмът“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Върховният Марти“, „Тайният агент“, „Сантиментална стойност“ и Train Dreams.

Редактор: Цветина Петкова

