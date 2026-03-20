Започна и официалното откриване на предизборните кампании. От „Има такъв народ” избраха да го направят в ефира на телевизия 7/8. Слави Трифонов, Тошко Йорданов и Станислав Балабанов отговаряха на живо на зрителски въпроси.

От партията призоваха избирателите им да гласуват на хартия, тъй като нямат доверие на машинния вот за изборите през април. „Тази предизборна ще е от значение, защото всъщност сега е много важно кои партии ще влязат в парламента. Аз по принцип съм привърженик на електронния вот и на това човек да може да си гласува и от телефона, но конкретно на тези избори съм привърженик на това да се гласува с бюлетина. Нямам доверие на хората, които съставляват това служебно правителство”, отбеляза лидерът на ИТН Слави Трифонов.

