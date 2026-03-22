ГЕРБ-СДС официално откри предизборната си кампания. Събитието съвпадна с отчетно-изборното събрание на партията и събра над 1000 делегати и гости от всички областни структури в страната.

На форума Бойко Борисов беше преизбран с пълно мнозинство за председател на партията, а Томислав Дончев и Даниел Митов – за негови заместници. Бяха определени и съставите на Изпълнителната и Контролната комисия.

Специален гост на събитието беше генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат.

„През тези близо 20 и повече години създадохме истински екипи – хора, които във всяка сфера са сред най-добрите в страната. Както всеки, правили сме и грешки, но сме ги поправяли. А когато сме виждали, че в даден коалиционен формат няма как да се справим, сме връщали управлението на хората, за да решат кой да ги управлява“, заяви Борисов.

