-
Работилница в Германия вари и боядисва яйца по 70-годишна рецепта (ВИДЕО)
-
Как да разберем дали връзката ни е токсична
-
Изследвания в снимки: Световете на България през обектива на визуалната антропология
-
Бунтарката с перкусиите: Сестрата на Васко Василев – Виви (ВИДЕО)
-
Последната българска подводница „Слава“ - музеят, който пази историята на флота
-
"Непознатите земи": Маями – градът, който никога не познава зимата (ВИДЕО)
-
"Дотам и обратно": Безводно - най-високият водопад в Родопите
Тялото на бозайника било заплетено в рибарски мрежи
Откриха голям кит, заседнал на брега на Балтийско море в Северна Германия, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на полицията. Животното е намерено през нощта в Ниндорф, в района на залива Любек, а около тялото е имало заплетени рибарски мрежи. Спасителни екипи са го освободили от мрежите и работят по насочването му обратно към морето.
Предшественик на синия кит вероятно е бил най-тежкото животно на планетата (ВИДЕО)
Според властите става дума за екземпляр, който е бил наблюдаван неколкократно в Балтийско море през последните седмици. Морският бозайник за първи път е забелязан по-рано този месец в пристанището Висмар, недалеч от мястото, на което е бил открит тази нощ. В петък китът е видян и край Травемюнде, където природозащитната организация "Sea Shepherd" е отстранила други мрежи от тялото му, уточнява още ДПА.
По предварителни данни на експертите морският обитател най-вероятно принадлежи към вида гърбат кит.
