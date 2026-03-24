В ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS главният редактор на сайта Mediapool Стояна Георгиева и първият заместник главен редактор на "24 часа" Юри Велев обсъдиха предизборната кампания, която стартира в петък.

Според Велев в нея няма разкази и наративи, които да привлекат вниманието на избирателите. Георгиева отбеляза и голямата роля на социалните мрежи в кампанията и изрази скептицизъм по отношение на това дали би се състоял лидерски дебат.

Според журналистите атаките срещу колегите им сменят темата на политическия разговор - от диалог за политики и мерки към дискредитиране на противниците посредством квалификации и обиди. Стояна Георгиева осъди липсата на обща реакция от журналистическата гилдия.

Главният редактор на сайта Mediapool смята, че има голяма разлика между служебния кабинет и редовния. Велев допълни, че няма нищо лошо в резките геополитически завои в контекста на промяната в позицията на правителството за Съвета за мир.

