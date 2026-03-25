" Акцията , при която бяха заловени 1.2 млн. фалшиви евро във фабрика в Румъния, не е спонтанна операция, проведена за няколко дни. Тя започна още по времето на правителството „Желязков”. Това заяви бившият вътрешен министър Даниел Митов.

"Става въпрос за международна транснационална престъпна група, чиито ръководители дори не са българи. Нито начинът на действие, нито географията, нито мащабът подсказват, че по какъвто и да било начин тази международна престъпна група има общо с нашите предизборни страсти или изборите в България”, подчерта той.

По думите му подобни спекулации обиждат службите за сигурност и специално ГДБОП. Митов поздрави дирекцията за завършването на операцията.

