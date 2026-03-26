Достоверна хипотеза е да има втори избори след 19 април. Така коментира политическата ситуация доц. Милен Любенов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. Според доц. Татяна Буруджиева големият проблем е какво правят политиците в този един месец от кампанията, а действията им са ключови за избирателната активност.

Двамата коментираха и купуването на гласове. "То влияе на изборния процес. Трябва да се направи разграничение между контролирания и купения вот", заяви доц. Любенов. В допълнение, доц. Буруджиева заяви, че отговорност за честността на изборите имат политиците, тъй като те слагат хората, които да са членове и наблюдатели в секционните комисии.

Доц. Буруджиева коментира и акциите на МВР срещу купуването на гласове. "Не можем да очакване едни акции на МВР да доведат до повишаване на избирателната активност. До по-висока активност ще доведе държанието на политическите партии", добави политологът.

"Високата избирателна активност е най-добрата превенция на купения вот", каза в допълнение доц. Любенов.

Целия разговор може да гледате във видеото.

Редактор: Никола Тунев