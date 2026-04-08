Израел подкрепя решението на американския президент Доналд Тръмп да преустанови атаките срещу Иран в срок от две седмици , но спирането на огъня не включва Ливан, пише в публикувано в социалната мрежа X изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, който призова за двуседмично прекратяване на огъня часове преди изтичането на поставения от Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток, тази нощ заяви, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на незабавно примирие, което важи и за Ливан.

Prime Minister’s Office:



Israel supports President Trump's decision to suspend strikes against Iran for two weeks subject to Iran immediately opening the straits and stopping all attacks on the US, Israel and countries in the region. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

Пакистан призова Тръмп за двуседмично удължаване на ултиматума към Иран

"Израел подкрепя решението на президента Тръмп да преустанови ударите срещу Иран за две седмици, при условие че Иран незабавно отвори проливите и спре всички атаки срещу САЩ, Израел и страните в региона", пише в изявлението. "Израел също така подкрепя усилията на САЩ да гарантират, че Иран вече не представлява ядрена, ракетна и терористична заплаха за Америка, Израел, арабските съседи на Иран и света", продължава изявлението. "Съединените щати увериха Израел, че са решени да постигнат тези цели... в предстоящите преговори. Двуседмичното примирие не включва Ливан", се добавя в текста.

Междувременно Израел поднови въздушните си удари в Южен Ливан, предаде АФП. Израелската армия издаде и предупреждение за евакуация на сграда близо до южния град Тир.

Експлозии отекнаха в столицата на Бахрейн часове след обявеното спиране на огъня между САЩ и Иран

Подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, която въвлече Ливан във войната след атака срещу Израел на 2 март, не е поела отговорност за операции след 01:00 ч.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова