Експлозии бяха чути тази сутрин в столицата на Бахрейн - Манама, броени часове след обявяването на двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде "Франс прес".

"Спешните служби потушиха пожар в съоръжение, избухнал вследствие на иранска агресия", съобщи Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в социалната мрежа X.

Министерството уточни, че няма данни за пострадали.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова