Снимка: iStock
Няма данни за пострадали
Експлозии бяха чути тази сутрин в столицата на Бахрейн - Манама, броени часове след обявяването на двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде "Франс прес".
"Спешните служби потушиха пожар в съоръжение, избухнал вследствие на иранска агресия", съобщи Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в социалната мрежа X.
Министерството уточни, че няма данни за пострадали.
Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Атанаси Петров, БТА
