След сключването на примирие, беше оповестен списъкът с искания на Иран, отправен към президента на САЩ Доналд Тръмп. Сред тях се откроява шокираща такса от 2 милиона долара на кораб за преминаване през Ормузкия проток, съобщиха The Mirror и „Би Би Си“.

Във вторник вечерта Вашингтон и Техеран се споразумяха, за да избегнат безпрецедентна ескалация на конфликта в Близкия изток. Президентът на САЩ беше поставил срок до 3 часа българско време за постигане на споразумение, предупреждавайки, че „цялата цивилизация може да загине тази нощ“, като така засили предишните си заплахи за удари по мостове и електроцентрали.

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

В последния момент Тръмп потвърди чрез платформата Truth Social, че планираният удар е отменен, обявено е „незабавно примирие“ и Ормузкият проток е отново отворен.

Президентът на САЩ написа: „Съгласявам се да спрем бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици. Това ще бъде двустранно ПРИМИРИЕ!“

Той допълни: „Получихме 10-точков план и смятаме, че той е подходяща основа за преговори. Почти всички спорни точки между САЩ и Иран са били съгласувани, но двуседмичният период ще позволи окончателното финализиране на споразумението“.

Цените на петрола и природния газ с рязък спад след обявяването на спиране на огъня между Иран и САЩ

10-точковият план на Иран включва:

► Гаранция, че Иран няма да бъде атакуван отново

► Постоянен край на войната, а не само временно примирие

► Прекратяване на израелските удари в Ливан

► Премахване на всички американски санкции срещу Иран

► Прекратяване на всички регионални военни действия срещу иранските съюзници

► В замяна, Иран ще отвори Ормузкия проток за преминаване

► Иран ще въведе такса от 2 милиона долара за всеки кораб, преминаващ през протока.

►Таксите ще бъдат разделяни между Иран и Оман

► Иран ще предостави правила за безопасно преминаване през протока

► Таксите ще бъдат използвани за възстановяване и реконструкция, а не за репарации

