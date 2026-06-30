Парагвай поднесе една от най-големите изненади на Световното първенство по футбол през 2026 г., след като елиминира Германия след изпълнение на дузпи и си осигури място на осминафиналите. Редовното време и продълженията завършиха при резултат 1:1, а южноамериканците триумфираха с 4:3 от бялата точка.

Парагвайците поведоха малко преди почивката. В 42-ата минута германската отбрана допусна грешка при изнасянето на топката, а Хулио Енсисо се възползва максимално, засичайки с глава центриране на Матиас Галарса за 1:0.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Германия отговори след почивката и възстанови равенството в 54-ата минута. Кай Хаверц се разписа с глава след отлично подаване на Флориан Вирц и върна надеждите на Бундестима.

В продълженията германците бяха близо до победата, когато Йонатан Та прати топката във вратата след статично положение. Попадението обаче беше отменено след намеса на системата VAR заради нарушение срещу вратаря на Парагвай.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Развръзката дойде при дузпите, където парагвайският тим показа по-здрави нерви. Кай Хаверц пропусна още първото изпълнение за Германия, а последваха нови неточности на Джамал Мусиала, Ник Волтемаде и Йонатан Та. Въпреки че Мануел Нойер успя да спаси една от парагвайските дузпи, това не се оказа достатъчно.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Решаващият удар бе реализиран от Хосе Канале, който донесе победата на Парагвай с 4:3 при наказателните удари и оформи една от най-големите сензации в елиминационната фаза на Мондиал 2026.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Редактор: Цветина Петкова