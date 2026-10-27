Израел гласува днес на парламентарни избори, определяни от мнозина като най-важните в историята на страната. Това е и първото гласуване за Кнесет след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити близо 1200 души.

Централната избирателна комисия в Израел отчита се рекордна избирателна активност - до 14:00 ч. са гласували близо 45% от имащите право на вот. Това е най-високата активност за този етап от изборния ден, откакто комисията започва да води подобна статистика през 1973 г., заяви председателят на ЦИК Дийн Ливне.

Според последните социологически проучвания действащият премиер Бенямин Нетаняху е почти наравно с бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот в надпреварата за поста на министър-председател. Не се очаква обаче нито един от двата политически блока да спечели необходимите 61 места за съставянето на правителство. Според анализатори предстоят седмици или месеци на политически преговори.

Вотът се провежда след три години на война и политически кризи и се разглежда като сериозен тест за доверието към премиера Бенямин Нетаняху. В центъра на предизборния дебат остава въпросът за отговорността за пропуските в сигурността, позволили атаката на „Хамас“. „Днес милиони израелци ще отидат до урните и ще вземат бъдещето си в свои ръце. Те сами ще решат накъде ще поеме страната”, заяви президентът на Израел Ицхак Херцог.

Ден преди изборите в Израел Нетаняху използва подкрепата на Тръмп в предизборната кампания

В първите часове на изборния ден Избирателната комисия отчита най-високата избирателна активност от 1981 г. насам. "Над 1,2 милиона израелци са упражнили правото си на глас", което отговаря на 16,68% избирателна активност", заяви по-рано Деан Ливне.

Айзенкот обещава ново управление и независимо разследване на пропуските преди атаката на 7 октомври. Той настоява и за прекратяване на управлението на „Хамас” в Ивицата Газа. Нетаняху от своя страна залага на управленския си опит, твърдата политика срещу Иран и „Хамас” и близките си отношения с американския президент Доналд Тръмп. Сред спорните въпроси в предизборната кампания остава и освобождаването на ултраортодоксалните евреи от военна служба.„Това са най-важните избори за нас досега! Искам промяна, искам силна партия, която да дойде на власт и да промени нещата към по-добро”, сподели жителката на Тел Авив Ринат Перлман.

„Обещавам, че до 18 месеца след съставянето на нашето правителство ще унищожим военната мощ на „Хамас“. И ще изпълня това обещание. Израел заслужава промяна. Всички, които носят отговорност за катастрофата на 7 октомври, трябва да си отидат. Време е да изберем нови лидери”, заяви Гади Айзенкот.

Съставянето на евентуална управляваща коалиция обаче вероятно ще бъде трудно и за двата политически лагера. Социологическите проучвания не показват сигурно парламентарно мнозинство за нито един от тях. Затова дори след преброяването на гласовете може да остане неясно кой ще управлява страната, а преговорите за съставяне на коалиция е възможно да продължат седмици.

Редактор: Дарина Методиева