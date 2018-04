Йерусалим посрещна Благодатния огън. Израел изпрати няколко стотин допълнителни полицаи да охраняват събитието с оглед напрежението между евреи и палестинци, което се засили в последната седмица.

Watch what happened at 2:10:47 in @TBUNEWS's broadcast: WATCH #LIVE from #Jerusalem - #OrthodoxEaster #HolyFire ce… https://t.co/TprJRQVT9L