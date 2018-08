Поп звездите Ариана Гранде и Шон Мендес ще пеят на предстоящата церемония за видео- музикалните награди на MTV, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

Гранде ще изпълни новата песен "God Is a Woman" от предстоящия си албум "Sweetener". Мендес ще се представи с хитовото си парче "In My Blood". Сред изпълнителите на шоуто се очаква да бъде и рапърът Лоджик.

Видео-музикалните награди на MTV ще бъдат раздадени на 20 август в "Рейдио сити мюзик хол" в Ню Йорк. Основният претендент за отличията е рапърката Карди Би с десет номинации.

Преди броени дни беше оповестено, че певицата Дженифър Лопес ще бъде почетена с приза "Авангард" на името на Майкъл Джексън.

Отличието се присъжда на изпълнители за постижения в музика и филми, както и на режисьори на музикални клипове. Сред предишните носители на наградата "Авангард" са Мадона, "Гънс ен роузис", Бионсе. Миналата година със специалния приз беше удостоена певицата Пинк.

