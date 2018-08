Части от Терминал 1 на летището във Франкфурт бяха евакуирани заради полицейска акция.

Качването на пътници в самолетите е спряно, предаде ДПА, цитирайки германската федерална полиция.

Parts of Frankfurt Airport evacuated due to police action: police https://t.co/vGCeAc17B4 pic.twitter.com/SUZpKPCxjc

Тя съобщи в Тwitter, че в момента се провежда акция в Зона А на Терминал 1 на летището.

Неоторизирано лице е преминало отвъд зоната за сигурност и местоположението му е неизвестно, каза полицейски говорител, цитиран от в. "Билд", предадоха БТА и Ройтерс.

Traffic at Frankfurt Airport disrupted; two piers in Terminal 1 evacuated https://t.co/HImyfnM1w7 pic.twitter.com/ChEDNv0gDD