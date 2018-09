Актрисата Денис Ричардс се омъжи. 47-годишната звезда се врече във вечна вярност на избраника си – актьора Арън Файпърс, на непретенциозна церемония на открито в Малибу, съобщава в. „Дейли мейл” и БГНЕС.

СНИМКИ НА АКТРИСАТА ВИЖТЕ ТУК

Denise Richards & Aaron Phypers are married - just two days after getting engaged! https://t.co/CA5uXYLzo7