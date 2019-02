Актьорът Арми Хамър, познат с ролите си в "Призови ме с твоето име", "Самотният рейнджър" и "Социалната мрежа", може да стане новият Батман, съобщи БТА. 32-годишният Хамър води окончателни преговори за ролята на Батман, след като Бен Афлек се отказа от нея миналия месец.

