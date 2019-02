Кучетата може да се славят като най-добрия приятел на човека, но испански археолози установиха, че предшествениците им от бронзовата епоха са имали съперници в лицето на смрадливите и лукави лисици, съобщиха Ай Еф Ел сайънс и Сайънс дейли, цитирани от БТА.

Археолози откриха на обекта Кан Рокета край Барселона и Минфери край Лейда останките от четири лисици сред общо 64 погребения на хора. На обектите имало също кости от вълк, 32 кучета, 19 копитни бозайници. Това е в унисон с известните обичаи от онова време хората да се погребват заедно с домашните животни.

Две от лисиците са намерени редом до костите на млада жена, коза и рог от говедо.

